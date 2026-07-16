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AGENDA · Bruz

Atelier créatif « Origami Totoro », Médiathèque – Le Grand Logis, Bruz

mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque - Le Grand Logis · Bruz

Atelier créatif « Origami Totoro », Médiathèque – Le Grand Logis, Bruz

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Médiathèque - Le Grand Logis
Adresse
10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ
Ville
35170 Bruz
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit. Sur réservation

Atelier créatif « Origami Totoro » Mardi 21 juillet, 15h00 Médiathèque – Le Grand Logis Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00

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Viens t’amuser à créer des origamis autour de l’univers de Totoro. Tu pourras ainsi donner vie aux personnages en t’inspirant de ce film d’animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki. Dès 7 ans

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