ATELIER CRÉATIF PARENTS ENFANTS Villemagne-l’Argentière
vendredi 11 septembre 2026 · Villemagne-l'Argentière
Informations pratiques
Villemagne-l’Argentière
ATELIER CRÉATIF PARENTS ENFANTS
rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-26
1 samedi par mois venez partager un moment créatif avec votre/vos enfant/s, à la Ludothèque Jeux 2 Mô, avec un nouveau thème à chaque fois.
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06-26-20-22-54
1 samedi par mois venez partager un moment créatif avec votre/vos enfant/s, à la Ludothèque Jeux 2 Mô, avec un nouveau thème à chaque fois.
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06-26-20-22-54 .
rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54 ludo.asso34@gmail.com
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English :
1 Saturday a month, come and share a creative moment with your child/children, at the Jeux 2 Mô toy library, with a new theme each time.
Villemagne l’Argentière, next to the school
Information: 06-26-20-22-54
L’événement ATELIER CRÉATIF PARENTS ENFANTS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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