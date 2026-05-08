Atelier Créatif Partagé Fleurs à Saint-Rémy-de-Provence Fabien Dumont Maraîcher Bio Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Atelier Créatif Partagé Fleurs à Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 10 mai 2026 de 15h à 17h. Fabien Dumont Maraîcher Bio 1923 Vieux Chemin d’Arles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Participez à un atelier créatif partagé sur le thème des fleurs à Saint-Rémy-de-Provence.Familles

Rendez-vous dans la serre de Fabien Dumont maraîcher, un lieu authentique et en présence de Laurène Dumont.



Cet atelier créatif s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants, un moment de complicité en famille ou pour une initiation personnelle.

L’après-midi inclut également la réalisation d’une fresque murale collaborative ainsi qu’un goûter.



Sur inscription (places limitées) .

Fabien Dumont Maraîcher Bio 1923 Vieux Chemin d’Arles Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join a group creative workshop on the theme of flowers in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Atelier Créatif Partagé Fleurs à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles