Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre
Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre samedi 6 juin 2026.
Le Havre
Atelier créatif Pâte de verre
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-24
Réalisez une sculpture en cire 3D puis moulez-la dans du plâtre avant de la transformer en verre. Votre création sera prête environ un mois après l’atelier.
À partir de 12 ans
Durée 4h
Réservation obligatoire .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
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English : Atelier créatif Pâte de verre
L’événement Atelier créatif Pâte de verre Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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