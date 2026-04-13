Atelier créatif Paysages de vacances en relief, Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Voisins-le-Bretonneux

Atelier créatif Paysages de vacances en relief Samedi 23 mai, 15h00 Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) Yvelines

Tout public – Nombre limité de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fabriquez un mini paysage de vacances à la mer ou à la montagne sous la forme d’un diorama de papiers découpés. Ajoutez les objets incontournables de vos vacances et emportez votre création !

Dans la Cour de l’espace Decauville (repli en salle en cas de pluie)

Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France 01 30 44 29 28 Situé à l’emplacement de l’ancien manoir seigneurial, la grande ferme de Voisins, devenue ferme royale sous Louis XIV, est exploitée par la famille Decauville à partir de 1887. Véritables chefs d’entreprise, pionniers de l’agriculture industrielle, les Decauville père et fils introduisent la culture à grande échelle de la pomme de terre et de la betterave. La ferme est transformée en centre culturel dans le cadre du développement urbain de l’ouest de la Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à partir de 1987. De l’ancienne ferme Decauville, il reste l’agencement du bâti, disposé autour d’une cour carrée, caractéristique des grandes exploitations du territoire. La présence des anciennes douves

et du colombier du XVIIe siècle rappelle l’histoire de cet ancien manoir fortifié tandis que la maison d’habitation du fermier accueille désormais le service culturel de Voisins-le-Bretonneux et un espace d’exposition sur deux étages. Parking : Place de la Mairie

5143 (Voisins-Centre) ou 5145 (Hélène Boucher) depuis la gare de Saint-Quentin / 5140 ou 5141 (Hélène Boucher) depuis la gare de Versailles-Chantiers.

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Atelier créatif « Paysages de vacances en relief »

© Musée de la ville SQY / L. Sauvageot