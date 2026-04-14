Découverte de l’exposition « Le Temps des Vacances », Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Voisins-le-Bretonneux

Découverte de l’exposition « Le Temps des Vacances » Samedi 23 mai, 16h30, 19h30 Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) Yvelines

Entrée libre – Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Visite commentée de l’exposition.

Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France 01 30 44 29 28 Situé à l’emplacement de l’ancien manoir seigneurial, la grande ferme de Voisins, devenue ferme royale sous Louis XIV, est exploitée par la famille Decauville à partir de 1887. Véritables chefs d’entreprise, pionniers de l’agriculture industrielle, les Decauville père et fils introduisent la culture à grande échelle de la pomme de terre et de la betterave. La ferme est transformée en centre culturel dans le cadre du développement urbain de l’ouest de la Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à partir de 1987. De l’ancienne ferme Decauville, il reste l’agencement du bâti, disposé autour d’une cour carrée, caractéristique des grandes exploitations du territoire. La présence des anciennes douves

et du colombier du XVIIe siècle rappelle l’histoire de cet ancien manoir fortifié tandis que la maison d’habitation du fermier accueille désormais le service culturel de Voisins-le-Bretonneux et un espace d’exposition sur deux étages. Parking : Place de la Mairie

5143 (Voisins-Centre) ou 5145 (Hélène Boucher) depuis la gare de Saint-Quentin / 5140 ou 5141 (Hélène Boucher) depuis la gare de Versailles-Chantiers.

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Visite commentée de l’exposition « Le Temps des Vacances, 1956-1982 »

© D. Huchon