Exposition « Le Temps des Vacances, 1956-1982 », Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Voisins-le-Bretonneux

Exposition « Le Temps des Vacances, 1956-1982 » Samedi 23 mai, 14h00 Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) Yvelines

Entrée libre – Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Voyagez à la grande époque de l’essor des loisirs, de la généralisation des congés payés et de la vogue des virées en famille, des pique-nique à la campagne ou des séjours à la mer ou à la montagne !

Souvenirs et découverte

A travers les objets design et architecturaux de l’époque, l’exposition retrace cette transformation sociale, culturelle et esthétique majeure en France que constitue l’avènement du temps libre et la popularisation des vacances.

Que vous replongiez dans vos souvenirs d’enfance ou que vous découvriez une tout autre époque pour les plus jeunes, vous ne verrez plus votre seau de plage comme avant…

Objets de collection et photos de famille

Basée sur les riches collections de design du Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines mais également sur son important fonds documentaire et photographique, cette exposition mêle objets souvenirs, mise en lumière de l’évolution des modes de vie et réflexion sur le développement volontariste d’un tourisme de masse au profit des vacances pour tous.

De la route des vacances à l’urbanisme des loisirs en passant par le développement de la culture matérielle liée à la mobilité, le parcours vous emmènera de Saint-Quentin-en-Yvelines à La Grande Motte !

Exposition du samedi 11 avril au samedi 25 juillet inclus. Du mardi au samedi, de 14h à 18h et les dimanches 12 avril, 10 mai, 21 juin et 05 juillet. Renseignements : 01 39 44 38 90 ou museedelaville.sqy.fr

Livret jeune public disponible à la demande

Espace Decauville (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France 01 30 44 29 28 [{« link »: « http://museedelaville.sqy.fr »}] Situé à l’emplacement de l’ancien manoir seigneurial, la grande ferme de Voisins, devenue ferme royale sous Louis XIV, est exploitée par la famille Decauville à partir de 1887. Véritables chefs d’entreprise, pionniers de l’agriculture industrielle, les Decauville père et fils introduisent la culture à grande échelle de la pomme de terre et de la betterave. La ferme est transformée en centre culturel dans le cadre du développement urbain de l’ouest de la Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à partir de 1987. De l’ancienne ferme Decauville, il reste l’agencement du bâti, disposé autour d’une cour carrée, caractéristique des grandes exploitations du territoire. La présence des anciennes douves

et du colombier du XVIIe siècle rappelle l’histoire de cet ancien manoir fortifié tandis que la maison d’habitation du fermier accueille désormais le service culturel de Voisins-le-Bretonneux et un espace d’exposition sur deux étages. Parking : Place de la Mairie

5143 (Voisins-Centre) ou 5145 (Hélène Boucher) depuis la gare de Saint-Quentin / 5140 ou 5141 (Hélène Boucher) depuis la gare de Versailles-Chantiers.

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Visite libre de l’exposition « Le Temps des Vacances, 1956-1982 »

© Musée de la ville – SQY / Alice Danneyrolles