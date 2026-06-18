Atelier créatif pour les 3-6 ans Paysage magique à la cire comme Mathieu Würhmann Musée du Hiéron Paray-le-Monial
Atelier créatif pour les 3-6 ans Paysage magique à la cire comme Mathieu Würhmann Musée du Hiéron Paray-le-Monial vendredi 24 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Atelier créatif pour les 3-6 ans Paysage magique à la cire comme Mathieu Würhmann
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 11:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Nos ateliers créatifs des vacances d’été sont pensés pour vous faire découvrir autrement l’exposition Saisies de la présence à travers le travail d’un artiste présenté dans l’exposition.
Pour cet atelier destiné aux enfants de 3 à 6 ans le musée propose de découvrir le travail de l’artiste Mathieu Würhmann et de créer un paysage en s’inspirant de sa technique avec cire et gouache.
Réservation indispensable, 8 places disponibles. .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
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English : Atelier créatif pour les 3-6 ans Paysage magique à la cire comme Mathieu Würhmann
L’événement Atelier créatif pour les 3-6 ans Paysage magique à la cire comme Mathieu Würhmann Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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