Atelier créatif pour les ados Gravure et micro-détails d’après Catherine Gillet Musée du Hiéron Paray-le-Monial
Atelier créatif pour les ados Gravure et micro-détails d’après Catherine Gillet Musée du Hiéron Paray-le-Monial lundi 27 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Atelier créatif pour les ados Gravure et micro-détails d’après Catherine Gillet
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Nos ateliers créatifs des vacances d’été sont pensés pour vous faire découvrir autrement l’exposition Saisies de la présence à travers le travail d’un artiste présenté dans l’exposition.
Pour cet atelier destiné aux ados le musée propose de découvrir le travail de l’artiste Catherine Gillet et de réaliser une gravure sur Tetrapak.
Réservation indispensable, 14 places disponibles. .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
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English : Atelier créatif pour les ados Gravure et micro-détails d’après Catherine Gillet
L’événement Atelier créatif pour les ados Gravure et micro-détails d’après Catherine Gillet Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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