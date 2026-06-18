Atelier créatif pour les familles Empreintes poétiques comme Rachid Koraïchi Musée du Hiéron Paray-le-Monial
Atelier créatif pour les familles Empreintes poétiques comme Rachid Koraïchi Musée du Hiéron Paray-le-Monial vendredi 31 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Atelier créatif pour les familles Empreintes poétiques comme Rachid Koraïchi
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Nos ateliers créatifs des vacances d’été sont pensés pour vous faire découvrir autrement l’exposition Saisies de la présence à travers le travail d’un artiste présenté dans l’exposition.
Pour cet atelier destiné aux familles le musée propose de découvrir le travail de l’artiste Rachid Koraïchi et de créer un feuillet associant poésie et décor de papier gaufré.
Réservation indispensable, 14 places disponibles. .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif pour les familles Empreintes poétiques comme Rachid Koraïchi
L’événement Atelier créatif pour les familles Empreintes poétiques comme Rachid Koraïchi Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial 22 juin 2026
- Bistrot mémoire Espace Socioculturel Paray-le-Monial 24 juin 2026
- Apéro Conférence Notables et culte impérial en Charolais-Brionnais La Maison Verneuil Paray-le-Monial 25 juin 2026
- Les Chemins du Roman en Bourgogne du sud, Basilique du Sacré-Coeur de Paray-le-Monial, Paray-le-Monial 26 juin 2026
- Ça plane pour elles ! Route de l’Aérodrome Paray-le-Monial 27 juin 2026