Informations pratiques

Sauvian

ATELIER CRÉATIF SOUVENIRS DE VACANCES JEP 2026

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Immortalise tes souvenirs de vacances en créant ton propre appareil photo !

La médiathèque Simone Veil de Sauvian invite les enfants à prolonger la magie des vacances lors d’un atelier créatif plein d’imagination. En fabriquant leur propre appareil photo, ils pourront mettre en scène et conserver leurs plus beaux souvenirs de l’été. Un moment ludique et créatif pour laisser libre cours à leur imagination et repartir avec une création unique.

Dès 5 ans. .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 72 39 91

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English : ATELIER CRÉATIF SOUVENIRS DE VACANCES JEP 2026

Capture your vacation memories by building your own camera!

L’événement ATELIER CRÉATIF SOUVENIRS DE VACANCES JEP 2026 Sauvian a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34