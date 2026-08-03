Informations pratiques

Sauvian

INITIATION AU JEU DE RÔLE DONJON DE NAHEULBEUK JEP 2026

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rejoignez une bande d’aventuriers hauts en couleur et vivez une quête fantastique pleine d’humour et de rebondissements !

Plongez dans l’univers déjanté du Donjon de Naheulbeuk lors d’une initiation au jeu de rôle. Formez une équipe d’aventuriers aussi courageux que maladroits, relevez des défis, affrontez de redoutables créatures et vivez une aventure pleine d’humour où chaque décision peut changer le cours de l’histoire. Un moment ludique et convivial pour découvrir le jeu de rôle, que vous soyez débutant ou simple curieux.

Dès 13 ans. .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 7 85 79 62 11 ludotheque@ville-sauvian.com

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English : INITIATION AU JEU DE RÔLE DONJON DE NAHEULBEUK JEP 2026

Join a group of colorful adventurers and embark on a fantastic quest full of humor and twists and turns!

L’événement INITIATION AU JEU DE RÔLE DONJON DE NAHEULBEUK JEP 2026 Sauvian a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34