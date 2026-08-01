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AGENDA · Sauvian

LES 30 ANS DES ARLEQUINS Sauvian

samedi 5 septembre 2026 · Sauvian

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
boulevard Charles de Gaulle
Ville
34410 Sauvian
Département
Hérault
Tarif

Sauvian

LES 30 ANS DES ARLEQUINS

boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Les Arlequins fêtent leurs 30 ans avec DJ Cassou, foodtrucks et bonne humeur !
L’école de rugby de Sauvian vous ouvre ses portes pour une soirée placée sous le signe de la célébration ! Venez fêter les 30 ans de l’École de rugby, Les Arlequins. Dès 18h30, DJ Cassou vous enflammera dans une soirée gratuite et ouverte à tous, avec foodtrucks et buvette sur place.   .

boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27  accueil@ville-sauvian.com

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English :

The Arlequins are celebrating their 30th anniversary with DJ Cassou, food trucks, and lots of fun!

L’événement LES 30 ANS DES ARLEQUINS Sauvian a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34

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