Atelier Créatif surprise au Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits ! Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Marmande

Atelier Créatif surprise au Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits !

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Des indices sur l’atelier seront transmis à l’approche de la date sur nos réseaux sociaux.

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Sur réservation. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr

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English : Atelier Créatif surprise au Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits !

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L’événement Atelier Créatif surprise au Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne