Lors de cet atelier, les enfants et les parents mènent l’enquête pour retracer le parcours d’un vêtement.

À travers un jeu ludique et interactif, découvrez le cycle de vie des vêtements et leur impact sur l’environnement, tout en réfléchissant à des solutions simples et concrètes : réparer, recycler, transformer.

Puis, place à la création ! A partir de chutes de tissus, les enfants imaginent leur doudou. Une façon amusante de donner une seconde vie aux textiles oubliés.

Un atelier pour apprendre en s’amusant, développer sa créativité et repartir avec une création 100% faite main.

Dans le cadre du temps fort sur le vêtement, la bibliothèque vous propose de découvrir le cycle de vie d’un vêtement mais aussi de vous mettre à la création en imaginant à partir de bouts de tissus de fabriquer un doudou.

Le mercredi 10 juin 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T16:30:00+02:00_2026-06-10T18:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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