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Concert des Orchestres en Mairie du 5ème Mairie du 5e arrondissement PARIS

Concert des Orchestres en Mairie du 5ème Mairie du 5e arrondissement PARIS

Concert des Orchestres en Mairie du 5ème Mairie du 5e arrondissement PARIS mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Mairie du 5e arrondissement

Adresse : 21 place du Panthéon

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Programme

Orchestres d’Harmonie

– Orchestres d’harmonie de cycle 1

Sarabande, de Georg Friedrich HAENDEL

Go Down Moses, TRADITIONAL

– Orchestres d’harmonie de cycle 2

Aria, extrait de la troisième suite pour orchestre de J-S BACH

Maria, extrait de West Side Story de Léonard BERNSTEIN

Tonight, extrait de West Side Story de Léonard BERNSTEIN

Direction : Pierre Boutillier

Orchestres à Cordes

– Orchestre 1
Georg Philipp Telemann : Marche en Fa Majeur- Georg Friedrich Haendel : Marche de Flavius- Henry Purcell : Rondeau tiré de  » The Fairy Queen »
M Popely : The Golden Bow- M Popely : The King and the Miller- Robert Ramskill : Don Quixote rides again- Sheila Nelson : Roundabouts- Robert Ramskill : A sad song- M Popely : Mr Carey’s romance
Georg Friedrich Haendel : Sarabande pour cordes, tirée de la XIème suite pour clavecin.

– Orchestre 2
Peter Warlock : « Basse Danse », tirée de la suite « Capriol »- Henry Purcell : Rondeau tiré de la suite « Abdelazer »
Antonio Vivaldi : Variations sur « Les Folies d’Espagne », dites « La Follia ». Thème et treize variations.

Direction : Jean-Michel Despin

Les Orchestres des élèves des conservatoires parisiens, sous la direction de Pierre Boutillier et de Jean-Michel Despin vous invitent à leur concert.
Le mercredi 10 juin 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-10T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T19:30:00+02:00_2026-06-10T20:30:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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