Concert des Orchestres en Mairie du 5ème Mairie du 5e arrondissement PARIS

Programme

Orchestres d’Harmonie

– Orchestres d’harmonie de cycle 1

Sarabande, de Georg Friedrich HAENDEL

Go Down Moses, TRADITIONAL

– Orchestres d’harmonie de cycle 2

Aria, extrait de la troisième suite pour orchestre de J-S BACH

Maria, extrait de West Side Story de Léonard BERNSTEIN

Tonight, extrait de West Side Story de Léonard BERNSTEIN

Direction : Pierre Boutillier

Orchestres à Cordes

– Orchestre 1

Georg Philipp Telemann : Marche en Fa Majeur- Georg Friedrich Haendel : Marche de Flavius- Henry Purcell : Rondeau tiré de » The Fairy Queen »

M Popely : The Golden Bow- M Popely : The King and the Miller- Robert Ramskill : Don Quixote rides again- Sheila Nelson : Roundabouts- Robert Ramskill : A sad song- M Popely : Mr Carey’s romance

Georg Friedrich Haendel : Sarabande pour cordes, tirée de la XIème suite pour clavecin.

– Orchestre 2

Peter Warlock : « Basse Danse », tirée de la suite « Capriol »- Henry Purcell : Rondeau tiré de la suite « Abdelazer »

Antonio Vivaldi : Variations sur « Les Folies d’Espagne », dites « La Follia ». Thème et treize variations.

Direction : Jean-Michel Despin

Les Orchestres des élèves des conservatoires parisiens, sous la direction de Pierre Boutillier et de Jean-Michel Despin vous invitent à leur concert.

Le mercredi 10 juin 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T19:30:00+02:00_2026-06-10T20:30:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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