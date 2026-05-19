Pablo Murgier Pazdera Trio New Morning Paris
Pablo Murgier Pazdera Trio New Morning Paris mercredi 10 juin 2026.
Le trio explore des territoires sonores singuliers, offrant une musique qui parle, qui touche et qui partage le sensible. Son répertoire, centré sur de nouvelles compositions, s’ouvre également à des inspirations puisées chez Sakamoto, Björk, Led Zeppelin, Hitchcock, Zeniter, ainsi qu’aux imaginaires musicaux d’Amérique du Sud.
Le trio est complété par Romain Lécuyer (France) à la contrebasse et Miguel Couto (Brésil) à la batterie.
À l’occasion du concert au New Morning à Paris, le groupe présentera une partie de son projet à venir, « L’animal que nous sommes », et accueillera la trompettiste canadienne Rachel Therrien en invitée spéciale.
Le Pablo Murgier Pazdera Trio se situe résolument dans les marges. Plus qu’un style, le jazz est ici une manière d’habiter le présent, un espace d’émancipation où chaque note interroge, libère.
Le mercredi 10 juin 2026
de 19h30 à 23h00
payant prix : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T19:30:00+02:00_2026-06-10T23:00:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
https://www.newmorning.com/20260610-7698-pablo-murgier-pazdera-trio.html
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