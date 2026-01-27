Atelier créatif Vannerie naturelle Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier créatif Vannerie naturelle

Les Jardins Suspendus
76 Rue du Fort
Le Havre
Seine-Maritime

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

2026-09-23

Lors de cet atelier, les animateurs des Jardins suspendus vous apprendront à tresser des fibres végétales récoltées dans la nature ou dans votre jardin. Joncs, lianes, tiges ou osiers deviennent des paniers, corbeilles ou décorations uniques. L’activité valorise la récupération et le respect des ressources locales pour réaliser des créations uniques, une expérience créative et écologique.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

