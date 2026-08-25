Atelier créatif Vitrail Atelier Chouette Verre Le Havre
mercredi 30 septembre 2026 · Atelier Chouette Verre · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier créatif Vitrail
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Assemblez des pièces de verre coloré que vous apprendrez à souder pour donner naissance à un vitrail unique et lumineux. Vous repartez avec votre création le jour même.
À partir de 14 ans
Durée 4h
Réservation obligatoire .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
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English : Atelier créatif Vitrail
L’événement Atelier créatif Vitrail Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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