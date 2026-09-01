Atelier création de BD Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Saint-Marcel · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Atelier création de BD
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Donnez vie à vos héros de BD.
En 3h apprenez les secrets de l’animation traditionnelle sur cellulo et créez votre propre dessin animé à partir des personnages de Parker et Badger.
A partir de 12 ans.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10 .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Atelier création de BD
L’événement Atelier création de BD Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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