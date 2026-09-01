Atelier création de BD Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Informations pratiques

Saint-Marcel

Atelier création de BD

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Donnez vie à vos héros de BD.

En 3h apprenez les secrets de l’animation traditionnelle sur cellulo et créez votre propre dessin animé à partir des personnages de Parker et Badger.

A partir de 12 ans.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10 .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Atelier création de BD

L’événement Atelier création de BD Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération