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Journées européennes du Patrimoine Saint-Marcel

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Marcel

Journées européennes du Patrimoine Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Les Mersans
Ville
36200 Saint-Marcel
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Saint-Marcel

Journées européennes du Patrimoine

Les Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées européennes du Patrimoine au musée d’Argentomagus à Saint-Marcel.Familles
Deux thèmes au cœur des Journées européennes du patrimoine.
Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, deux thèmes sont à l’honneur
Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Un crime a été commis au cours d’un grand banquet à Argentomagus. Primus Lucius Arminius est mort. Nous avons besoin de vous pour mener l’enquête. Formez votre équipe et lancez-vous dans cette aventure qui promet de nombreux rebondissements.
À l’aide de cartes indices et témoignages , parcourez le musée et le site archéologique pour trouver le meurtrier, l’arme, le mobile du crime et la date.   .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 

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English :

European Heritage Days at the Argentomagus Museum in Saint-Marcel.

L’événement Journées européennes du Patrimoine Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Creuse

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