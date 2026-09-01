Informations pratiques

Saint-Marcel

Journées européennes du Patrimoine

Les Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du Patrimoine au musée d’Argentomagus à Saint-Marcel.Familles

Deux thèmes au cœur des Journées européennes du patrimoine.

Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, deux thèmes sont à l’honneur

Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Un crime a été commis au cours d’un grand banquet à Argentomagus. Primus Lucius Arminius est mort. Nous avons besoin de vous pour mener l’enquête. Formez votre équipe et lancez-vous dans cette aventure qui promet de nombreux rebondissements.

À l’aide de cartes indices et témoignages , parcourez le musée et le site archéologique pour trouver le meurtrier, l’arme, le mobile du crime et la date. .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days at the Argentomagus Museum in Saint-Marcel.

L’événement Journées européennes du Patrimoine Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Creuse