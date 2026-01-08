Club de lecture Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Club de lecture

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07 2026-04-11

Rencontre conviviale autour d’un thème littéraire et partage de coups de cœur

Un club de lecture pour adulte autour d’un thème donné le mois précédent, chacun parle d’un ou de plusieurs livres. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération