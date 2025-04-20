Venez fabriquer des boucles d’oreille Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Venez fabriquer des boucles d’oreille Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 27 juin 2026.
Saint-Marcel
Venez fabriquer des boucles d’oreille
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Atelier DIY pour fabriquer une paire de boucles d’oreille
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Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Venez fabriquer des boucles d’oreille
L’événement Venez fabriquer des boucles d’oreille Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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