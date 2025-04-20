Venez fabriquer des boucles d’oreille Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Saint-Marcel

Venez fabriquer des boucles d’oreille

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Atelier DIY pour fabriquer une paire de boucles d’oreille

Vous rêvez de perles cet atelier est pour vous!

Marie vous guidera dans la création de de jolis bijoux tendance en perles de verre ! Aucun pré requis, seulement de la minutie, de la patience et de la bonne humeur!

Pour adulte.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Venez fabriquer des boucles d’oreille

L’événement Venez fabriquer des boucles d’oreille Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération