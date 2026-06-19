La Baule-Escoublac

Atelier création de bijoux

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-22 2026-06-26 2026-06-29 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24

Le concept ? Tu viens bruncher , papoter, passer un bon moment entre copines (ou en solo ) et tu repars avec tes propres bijoux en inoxydable.

Réservations en DM !

Les ateliers sont disponibles tous les jours, avec tous les horaires à retrouver sur notre site.

J’ai trop hâte de vous retrouver autour de la table pour créer, rire, partager et passer un super moment ensemble.

Tarif

30€ le bracelet

35€ le collier

Alors, qui vient bruncher et créer avec nous ? .

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68

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English :

L’événement Atelier création de bijoux La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44