Atelier Création de maquette dans le cadre de l’exposition Loudun se dévoile Place Sainte-Croix Loudun
samedi 29 août 2026 · Place Sainte-Croix · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Atelier Création de maquette dans le cadre de l’exposition Loudun se dévoile
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tous publics à partir de 7 ans .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00
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English : Atelier Création de maquette dans le cadre de l’exposition Loudun se dévoile
L’événement Atelier Création de maquette dans le cadre de l’exposition Loudun se dévoile Loudun a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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