L’invitation des vignerons du Pays Loudunais rue de la Tour Loudun

Informations pratiques

Loudun

L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

rue de la Tour La Tour Carrée Loudun Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire, le lieu permettra d’accueillir au mieux les vignerons mais également les visiteurs.

19h30 animation musicale L’Épine dans le Swing

L’Épine c’est l’histoire d’une amitié qui commence au collège. Et très vite la musique emprunte de swing manouche et de jolies notes de trad d’Europe de l’Est. Puis quelques voix et des rythmes dansants…

Restauration sur place, possibilité de monter à la Tour jusqu’à 21h.

Fin des dégustations 22h30 .

rue de la Tour La Tour Carrée Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

L’événement L’invitation des vignerons du Pays Loudunais Loudun a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais