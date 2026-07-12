Atelier création d’enrichissements Refuge de l’Arche Château-Gontier-sur-Mayenne
jeudi 16 juillet 2026 · Refuge de l'Arche · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier création d’enrichissements
Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 15:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27
Atelier création d’enrichissements à partir de 6 ans
Vous découvrirez ce qu’est un enrichissement et leur intérêt pour les animaux en captivité. Vous découvrirez les nombreux types d’enrichissements qui peuvent être mis en place et confectionnerez ensuite vous-mêmes des enrichissements pour plusieurs espèces du Refuge. Ensuite, nous prendrons le temps d’observer les animaux interagir avec ce que vous venez de créer et découvrirez ainsi ce qu’est l’éthologie, la science qui étudie le comportement des animaux. Pour des raisons de sécurité, aucun contact direct avec les animaux ne sera possible.
Horaires 14h-15h
Tarif 4 € / personne À partir de 6 ans
Réservation au 02 43 07 24 38 .
Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38
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English :
Enrichment workshop from age 6
L’événement Atelier création d’enrichissements Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-26 par SUD MAYENNE
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