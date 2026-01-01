Brunch sur l’eau Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne

Brunch sur l’eau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 29.5 – 29.5 – 29.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 11:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-01-25 2026-02-08 2026-03-08

Découvrez la nouvelle prestation du Duc des Chauvières II le brunch sur l’eau !

Brunch sur l’eau, douceur au fil de la rivière…

Offrez-vous une parenthèse enchantée une croisière paisible sur la rivière, accompagnée d’un délicieux brunch préparé avec soin par le talentueux Thomas Dans Sa Cuisine.

Décor naturel et apaisant, Brunch sucré-salé maison, Croisière douce au fil de l’eau, Ambiance conviviale & relaxante.

Embarquement Quai d’Alsace à Château-Gontier

Au programme 2 plats sucrés, 3 plats salés, 1 boisson chaude ☕️ et 1 jus. Le tout au tarif de 29.50euros/passager.

Réservation au 06 78 74 60 21 contact@leducdeschauvieres.com

Une expérience parfaite pour les amoureux de la nature, les épicuriens… ou ceux qui veulent simplement ralentir le temps. .

Quai d’Alsace Duc des Chauvières II Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 74 60 21 contact@leducdeschauvieres.com

English :

Discover the new Duc des Chauvières II service: brunch on the water!

