Brunch sur l’eau Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne

Brunch sur l’eau
Quai d’Alsace Duc des Chauvières II Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 29.5 – 29.5 – 29.5 EUR
Début : 2026-01-25 11:00:00
fin : 2026-02-08
Découvrez la nouvelle prestation du Duc des Chauvières II le brunch sur l’eau !
Brunch sur l’eau, douceur au fil de la rivière…
Offrez-vous une parenthèse enchantée une croisière paisible sur la rivière, accompagnée d’un délicieux brunch préparé avec soin par le talentueux Thomas Dans Sa Cuisine.
Décor naturel et apaisant, Brunch sucré-salé maison, Croisière douce au fil de l’eau, Ambiance conviviale & relaxante.
Embarquement Quai d’Alsace à Château-Gontier
Au programme 2 plats sucrés, 3 plats salés, 1 boisson chaude ☕️ et 1 jus. Le tout au tarif de 29.50euros/passager.
Réservation au 06 78 74 60 21 contact@leducdeschauvieres.com
Une expérience parfaite pour les amoureux de la nature, les épicuriens… ou ceux qui veulent simplement ralentir le temps. .
English :
Discover the new Duc des Chauvières II service: brunch on the water!
