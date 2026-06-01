FÊTE DE LA MUSIQUE centre-ville Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne

FÊTE DE LA MUSIQUE

centre-ville Place de la République Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Et oui ! La Fête de la Musique approche…

Samedi 20 juin dès 18h30, rendez-vous dans le centre-ville de Château-Gontier sur Mayenne pour célébrer la fête de la musique et l’arrivée de l’été ! Au programme, une ambiance festive avec de la variété française et étrangère, de la pop, du rock, de la folk, de l’électro… Retrouvez une scène place de la République et des concerts dans les bars de la Ville !

Cette manifestation est gratuite, restauration et boissons en vente sur place. .

centre-ville Place de la République Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 47 chateaugontiersurmayenne.fr

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English :

That’s right! The Fête de la Musique is approaching…

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-05 par SUD MAYENNE