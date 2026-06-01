Visite guidée à deux voix en petit train à la découverte du parcours d’art contemporain Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 14 juin 2026.

Château-Gontier-sur-Mayenne

Visite guidée à deux voix en petit train à la découverte du parcours d’art contemporain

Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain

Visite guidée à deux voix en petit train

Embarquez à bord du train touristique à la découverte d’un parcours artistique insolite dans la ville.

(Descente du train à chaque étape)

Départ 15h30 à l’Office de tourisme (et départ en petit train à 16h).

Réservation au 02 43 70 42 74

GRATUIT .

Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

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English :

As part of the Biennale d’Art Contemporain

L’événement Visite guidée à deux voix en petit train à la découverte du parcours d’art contemporain Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE