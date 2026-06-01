Visite guidée à deux voix en petit train à la découverte du parcours d’art contemporain Château-Gontier-sur-Mayenne
Visite guidée à deux voix en petit train à la découverte du parcours d’art contemporain Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 14 juin 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Visite guidée à deux voix en petit train à la découverte du parcours d’art contemporain
Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain
Visite guidée à deux voix en petit train
Embarquez à bord du train touristique à la découverte d’un parcours artistique insolite dans la ville.
(Descente du train à chaque étape)
Départ 15h30 à l’Office de tourisme (et départ en petit train à 16h).
Réservation au 02 43 70 42 74
GRATUIT .
Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com
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English :
As part of the Biennale d’Art Contemporain
L’événement Visite guidée à deux voix en petit train à la découverte du parcours d’art contemporain Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE
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