Atelier création d’herbiers A la salle Iglesias Capvern

Capvern

Atelier création d’herbiers

A la salle Iglesias 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Initiation au pressage et création d’herbier

Pendant 2h, composez votre propre herbier et découvrez les bases du pressage végétal.

Vous repartez avec une création unique, faite de vos mains et toutes les connaissances de base pour continuer cet art chez vous.

Un cadeau original à partager… ou à s’offrir à soi-même!

Tout le matériel est fourni, avec collection de végétaux pressés patiemment au fil des saisons et différents formats de cadres.

Aucun pré-requis. Mise en places de petits groupes les places sont donc limitées — pensez à réserver au 07 86 28 51 46

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A la salle Iglesias 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Introduction to pressing and herbarium creation

For 2 hours, create your own herbarium and learn the basics of plant pressing.

You’ll leave with a unique creation, made with your own hands, and all the basic knowledge you need to continue this art at home.

An original gift to share? or give yourself!

All materials are supplied, including a collection of plants patiently pressed over the seasons and different frame formats.

No pre-requisites. Places are limited, so please book early on 07 86 28 51 46

L’événement Atelier création d’herbiers Capvern a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65