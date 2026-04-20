Festival de l’Eau Programme Cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS Capvern

Capvern

Festival de l’Eau Programme Cinéma Agnès Varda

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre du Festival de l’Eau, des documentaires sur le thème de l’eau vous sont proposés

le mercredi 27 mai 2026 à 20h30, documentaire D’eau et de lumière de Denis Poracchia, suivi d’un échange avec le scénariste Stéphane SICHI

le jeudi 28 mai 2026 à 20h30, documentaire D’eau et de terre suivi d’un débat

le vendredi 29 mai 2026 à 14h30, documentaire La Neste, dans la vallée coule une rivière

le vendredi 29 mai 2026 à 20h30, documentaire Kogis, ensemble pour soigner la terre

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CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 54

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English :

As part of the Festival de l’Eau (Water Festival), we’re offering documentaries on the theme of water:

wednesday, May 27, 2026 at 8:30 pm, documentary D’eau et de lumière by Denis Poracchia, followed by a discussion with scriptwriter Stéphane SICHI

thursday, May 28, 2026 at 8:30 pm, documentary D’eau et de terre , followed by a discussion

friday May 29, 2026 at 2:30pm, documentary La Neste, dans la vallée coule une rivière (The Neste, a river flows through the valley)

friday May 29, 2026 at 8:30 pm, documentary Kogis, ensemble pour soigner la terre ( Kogis, together to heal the earth )

L’événement Festival de l’Eau Programme Cinéma Agnès Varda Capvern a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65