Festival de l’Eau Programme Cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS Capvern
Festival de l’Eau Programme Cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS Capvern mercredi 27 mai 2026.
Capvern
Festival de l’Eau Programme Cinéma Agnès Varda
CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-27
Dans le cadre du Festival de l’Eau, des documentaires sur le thème de l’eau vous sont proposés
le mercredi 27 mai 2026 à 20h30, documentaire D’eau et de lumière de Denis Poracchia, suivi d’un échange avec le scénariste Stéphane SICHI
le jeudi 28 mai 2026 à 20h30, documentaire D’eau et de terre suivi d’un débat
le vendredi 29 mai 2026 à 14h30, documentaire La Neste, dans la vallée coule une rivière
le vendredi 29 mai 2026 à 20h30, documentaire Kogis, ensemble pour soigner la terre
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CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 54
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English :
As part of the Festival de l’Eau (Water Festival), we’re offering documentaries on the theme of water:
wednesday, May 27, 2026 at 8:30 pm, documentary D’eau et de lumière by Denis Poracchia, followed by a discussion with scriptwriter Stéphane SICHI
thursday, May 28, 2026 at 8:30 pm, documentary D’eau et de terre , followed by a discussion
friday May 29, 2026 at 2:30pm, documentary La Neste, dans la vallée coule une rivière (The Neste, a river flows through the valley)
friday May 29, 2026 at 8:30 pm, documentary Kogis, ensemble pour soigner la terre ( Kogis, together to heal the earth )
L’événement Festival de l’Eau Programme Cinéma Agnès Varda Capvern a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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