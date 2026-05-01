Capvern

Festival de l’Eau

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Capvern-les-Bains vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du Festival de l’Eau, un événement gratuit et ouvert à tous, dédié à la richesse de l’eau, sa préservation et ses usages au quotidien. Tout au long de la journée du samedi 30 mai 2026, laissez-vous emporter par un programme riche, joyeux et instructif, mêlant animations, découvertes, concerts, spectacles et conférences.

Programme

10h à 12h Balade La forêt et le cycle de l’eau avec Catherine Pierson

10h à 12h Animations confection de petits bateaux pour les 6/10 ans avec la Maison de la Nature et de l’Environnement

11h Visite guidée du quartier thermal et visites du hall des thermes avec Thibaut Loriot de Rouvray (Archives Départementales 65)

11h Spectacle de marionnettes avec l’atelier de Geppetina

14h Atelier confection de marionnettes avec l’atelier de Geppetina

14h à 17h30 Atelier vannerie en famille avec Sandy Mossion

14h30 Animation expérience scientifique et manipulations pour enfants et familles avec Rebelote 65

14h Balade sur les zones humides à la recherche des odonates avec Pyreneica

Au cinéma

14h Exposé sur le fonctionnement des équipements de la gestion des eaux thermales avec ANTEA

15h Présentation du fonctionnement global des régies, points de captages et bassins avec les régies eau et assainissement

16h Débat avec le public sur la station d’épuration et l’ensemble du réseau d’assainissement avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne

17h Conférence sur le patrimoine capvernois avec Thibaut Loriot de Rouvray (Archives Départementales 65)

18h Mini théâtre La belle meunière par les Lutins de l’île aux couleurs.

18h Concert Sirènes d’eau douce

19h Remise des prix du concours photos. Apéritif offert par la Mairie.

Repas payant en musique.

20h Concert Hello 80’s

10h à 18h Nombreuses animations !

Maquettes et stands pédagogiques interactifs PETR GEMAPI

Prévention santé alimentation, pratique sportive et consommation d’eau… Simulateur de pêche pour petits grands. Initiation aux premiers secours.

Marché artisanal. Réalisation d’une fresque collective autour du voyage de l’eau avec Lisa Barillon.

Buvette, restauration midi & soir .

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Capvern-les-Bains welcomes you to another edition of the Festival de l’Eau, a free event open to all, dedicated to the richness of water, its preservation and its daily uses. Throughout the day on Saturday, May 30, 2026, let yourself be carried away by a rich, joyful and instructive program, combining events, discoveries, concerts, shows and conferences.

L’événement Festival de l’Eau Capvern a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65