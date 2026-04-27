Atelier d’initiation au pointillisme A la salle Iglesias Capvern
Atelier d’initiation au pointillisme A la salle Iglesias Capvern samedi 9 mai 2026.
Capvern
Atelier d’initiation au pointillisme
A la salle Iglesias 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Atelier d’initiation au pointillisme. Que vous soyez débutant(e) ou simplement curieux(se) de découvrir cette technique de peinture par points, vous repartirez avec votre création et un grand sourire !
Tarif 30€. Infos & Réservations 06 51 31 36 27
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A la salle Iglesias 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 51 31 36 27
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English :
Introduction to pointillism. Whether you’re a beginner or simply curious about this technique, you’ll leave with your own creation and a big smile!
Price: 30? Info & Reservations: 06 51 31 36 27
L’événement Atelier d’initiation au pointillisme Capvern a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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