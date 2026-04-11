Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu Place des Palmiers Capvern
Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu Place des Palmiers Capvern jeudi 7 mai 2026.
Capvern
Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Un comédien prévenu trop tard tente désespérément de réaliser un spectacle.
Avec de la chanson, du mime, de la danse, de l’humour, de la magie et beaucoup de rires!!
Entrée 10€
.
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
An actor warned too late desperately tries to put on a show.
With song, mime, dance, humor, magic and lots of laughs!
Admission: 10?
L’événement Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu Capvern a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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