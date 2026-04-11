Concert Les Chanteurs des Baronnies CAPVERN LES BAINS Capvern
Concert Les Chanteurs des Baronnies CAPVERN LES BAINS Capvern vendredi 15 mai 2026.
Capvern
Concert Les Chanteurs des Baronnies
CAPVERN LES BAINS A l’église de la Trinité Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15 22:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Venez découvrir les chants traditionnel Pyrénéens.
Les chanteurs des Baronnies vous convient à un concert traditionnel, authentique et chaleureux.
Libre participation
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CAPVERN LES BAINS A l’église de la Trinité Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com
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English :
Come and discover traditional Pyrenean songs.
Les chanteurs des Baronnies invite you to a traditional, authentic and warm concert.
Free participation
L’événement Concert Les Chanteurs des Baronnies Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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