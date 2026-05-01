Journée pêche CAPVERN Capvern

Capvern

Journée pêche

CAPVERN Au lac Saint-Martin Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’AAPPMA Les pêcheurs du Plateau de Lannemezan organise une journée pêche au lac Saint-Martin à Capvern !

Participation 15€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

50kg de truites Arc en Ciel et quelques gros spécimens. Inscriptions à partir de 8h.

Présentation de la carte de pêche obligatoire. Buvette et grillades sur place. Café offert.

Renseignements au 06 77 14 04 70.

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CAPVERN Au lac Saint-Martin Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 14 04 70

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English :

AAPPMA Les pêcheurs du Plateau de Lannemezan is organizing a fishing day at Lac Saint-Martin in Capvern!

Participation 15?, free for children under 12.

50kg of Arc en Ciel trout and some large specimens. Registration from 8am.

Fishing card required. Refreshment bar and barbecue on site. Complimentary coffee.

Information on 06 77 14 04 70.

L’événement Journée pêche Capvern a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65