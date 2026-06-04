Atelier création d’une exposition photos Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes
Atelier création d’une exposition photos Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes vendredi 24 juillet 2026.
Atelier création d’une exposition photos Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes Vendredi 24 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription à partir du 18 juin
JARDIN ET PHOTO Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature Préparation de l’exposition photo et goûter partagé.
_**JARDIN ET PHOTO**_
_**Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature**_
Préparation de l’exposition photo et goûter partagé.
_Sur inscription à l’accueil des Longs Prés / Rendez-vous aux Longs Prés_
_Tout public (les mineurs doivent être accompagnés)_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T16:00:00.000+02:00
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Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés, Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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