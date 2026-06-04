Atelier création d’une exposition photos Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes Vendredi 24 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à partir du 18 juin

JARDIN ET PHOTO Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature Préparation de l’exposition photo et goûter partagé.

_**JARDIN ET PHOTO**_

_**Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature**_

Préparation de l’exposition photo et goûter partagé.

_Sur inscription à l’accueil des Longs Prés / Rendez-vous aux Longs Prés_

_Tout public (les mineurs doivent être accompagnés)_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-24T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T16:00:00.000+02:00

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Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés, Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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