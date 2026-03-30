ATELIER CRÉATION JEU AUGMENTÉ

11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Venez créer un jeu de société augmenté.

Relie un plateau physique à l’ordinateur pour inventer une expérience de jeu interactive et surprenante !

Dès 6 ans. Sur inscription.

Venez créer un jeu de société augmenté.

Relie un plateau physique à l’ordinateur pour inventer une expérience de jeu interactive et surprenante !

Dès 6 ans. Sur inscription. .

11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

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English :

Come and create an augmented board game.

Link a physical board to the computer to invent a surprisingly interactive gaming experience!

Ages 6 and up. Registration required.

L’événement ATELIER CRÉATION JEU AUGMENTÉ Langogne a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Langogne