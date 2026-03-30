ATELIER CRÉATION JEU AUGMENTÉ Langogne
ATELIER CRÉATION JEU AUGMENTÉ Langogne mardi 21 avril 2026.
ATELIER CRÉATION JEU AUGMENTÉ
11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Venez créer un jeu de société augmenté.
Relie un plateau physique à l’ordinateur pour inventer une expérience de jeu interactive et surprenante !
Dès 6 ans. Sur inscription.
Venez créer un jeu de société augmenté.
Relie un plateau physique à l’ordinateur pour inventer une expérience de jeu interactive et surprenante !
Dès 6 ans. Sur inscription. .
11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com
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English :
Come and create an augmented board game.
Link a physical board to the computer to invent a surprisingly interactive gaming experience!
Ages 6 and up. Registration required.
L’événement ATELIER CRÉATION JEU AUGMENTÉ Langogne a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Langogne
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