Atelier création jeu des 7 familles, Hôtel de Ville, La Celle-Saint-Cloud

Informations pratiques

Atelier création jeu des 7 familles Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de Ville Yvelines

À partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Personnalise ton jeu des 7 familles avec les différents monuments, bâtiments et paysages des quartiers de la ville.

Hôtel de Ville Hôtel de Ville 78170 La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France 01 30 78 10 00 https://lacellesaintcloud.fr/ https://www.instagram.com/cell_actu/ L’Hôtel de Ville de La Celle-Saint-Cloud est un lieu ouvert aux habitants, qui accueille et accompagne des actions culturelles, notamment à travers le théâtre-cinéma, les salons d’exposition et la médiathèque. 8E avenue Charles de Gaulle, 78170 La Celle Saint-Cloud

En train : 10 à pied de la gare de la Celle Saint-Cloud – Ligne L Saint-Lazare / La défense / Saint-Nom-la-Bretèche

En Bus : Arrêt Hôtel de Ville / Mairie / Pierre Corneille – Ligne 6202 , 426, 6227, 6231, 6230 et 6246

En voiture : stationnement le long de l’avenue ainsi qu’au parking de la poste

Personnalise ton jeu des 7 familles avec les différents monuments, bâtiments et paysages des quartiers de la ville.