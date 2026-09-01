Informations pratiques

Coussac-Bonneval

Atelier création vitrail

4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

À l’occasion d’un atelier créatif en famille confectionnez un vitrail et plongez-vous au cœur de l’univers médiéval de Coussac. .

4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Atelier création vitrail

L’événement Atelier création vitrail Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin