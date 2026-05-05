Coussac-Bonneval

Rando gourmande au profit du Téléthon

Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Partez pour une balade conviviale à Coussac-Bonneval avec la Rando gourmande au profit du Téléthon ! Sur un parcours de 7 km, profitez d’un moment solidaire en pleine nature, accessible à tous. La journée commence par un petit déjeuner servi à la salle des fêtes pour bien démarrer l’aventure. Tout au long du chemin, laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse et la découverte des paysages du Pays de Saint-Yrieix. De retour, un apéritif convivial est offert pour clôturer la randonnée en toute gourmandise et partager un moment de convivialité. Une belle occasion d’associer plaisir de marcher, solidarité et saveurs locales au cœur du Limousin. .

Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 20 29

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English :

L’événement Rando gourmande au profit du Téléthon Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays de Saint-Yrieix