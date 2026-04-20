Château de Bonneval Concert avec Chris Kern Château de Bonneval Coussac-Bonneval

Coussac-Bonneval

Château de Bonneval Concert avec Chris Kern

Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert avec Chris Kern, chanteur et musicien avec un répertoire allant du Swing au Pop, Rock, Bluegrass, etc., de la cour intérieure du château de Bonneval. .

Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 19 49 06

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English : Château de Bonneval Concert avec Chris Kern

L’événement Château de Bonneval Concert avec Chris Kern Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays de Saint-Yrieix