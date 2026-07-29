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AGENDA · Coussac-Bonneval

Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert Coussac-Bonneval

vendredi 14 août 2026 · Coussac-Bonneval

Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert Coussac-Bonneval

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Impasse De La Tournerie
Ville
87500 Coussac-Bonneval
Département
Haute-Vienne
Tarif

Coussac-Bonneval

Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert

Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Profiter d’une soirée festive avec un cochon à la broche (repas paysan), un spectacle et un concert
Spectacle “Rouge Blanc Bleu” Cie Xanadou Enquête clownesque, deux clowns égarés dans l’inconscient collectif de la France, entre souvenir et réinvention.
Concert T.I.N.A. [there.is.no.alternative] viendra pratiquer son art rapologique au cours d’un concert épique où se croisent des sonorités électro, rap, trap, mais aussi des contrôleurs de la SNCF et Panoramix.   .

Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@ferme-tournerie.fr

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English : Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert

L’événement Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Saint-Yrieix

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