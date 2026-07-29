Informations pratiques

Coussac-Bonneval

Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert

Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Profiter d’une soirée festive avec un cochon à la broche (repas paysan), un spectacle et un concert

Spectacle “Rouge Blanc Bleu” Cie Xanadou Enquête clownesque, deux clowns égarés dans l’inconscient collectif de la France, entre souvenir et réinvention.

Concert T.I.N.A. [there.is.no.alternative] viendra pratiquer son art rapologique au cours d’un concert épique où se croisent des sonorités électro, rap, trap, mais aussi des contrôleurs de la SNCF et Panoramix. .

Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@ferme-tournerie.fr

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English : Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert

L’événement Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Saint-Yrieix