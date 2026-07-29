Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert Coussac-Bonneval
vendredi 14 août 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert
Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Profiter d’une soirée festive avec un cochon à la broche (repas paysan), un spectacle et un concert
Spectacle “Rouge Blanc Bleu” Cie Xanadou Enquête clownesque, deux clowns égarés dans l’inconscient collectif de la France, entre souvenir et réinvention.
Concert T.I.N.A. [there.is.no.alternative] viendra pratiquer son art rapologique au cours d’un concert épique où se croisent des sonorités électro, rap, trap, mais aussi des contrôleurs de la SNCF et Panoramix. .
Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@ferme-tournerie.fr
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English : Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert
L’événement Ferme de la Tournerie Cochon à la broche spectacle concert Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Saint-Yrieix
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