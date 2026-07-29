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Lulu la coussacoise Atelier sensoriel Coussac-Bonneval

vendredi 31 juillet 2026 · Coussac-Bonneval

Lulu la coussacoise Atelier sensoriel Coussac-Bonneval

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
6 Place Daniel Lamazière
Ville
87500 Coussac-Bonneval
Département
Haute-Vienne
Tarif
24 24 24 Tarif de base plein tarif

Coussac-Bonneval

Lulu la coussacoise Atelier sensoriel

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Participez à un atelier sensoriel (bulle de reconnexion) avec Catherine Aldovrandi.   .

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90  lululacoussacoise@gmail.com

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English : Lulu la coussacoise Atelier sensoriel

L’événement Lulu la coussacoise Atelier sensoriel Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix

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