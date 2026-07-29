Lulu la coussacoise Atelier sensoriel Coussac-Bonneval
vendredi 31 juillet 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Lulu la coussacoise Atelier sensoriel
6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Participez à un atelier sensoriel (bulle de reconnexion) avec Catherine Aldovrandi. .
6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90 lululacoussacoise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lulu la coussacoise Atelier sensoriel
L’événement Lulu la coussacoise Atelier sensoriel Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix
À voir aussi à Coussac-Bonneval (Haute-Vienne)
- Les visiteurs du soir Spectacle de l’Escola Dau Mont-Gargan Coussac-Bonneval 29 juillet 2026
- Coussac en fête Stade Henri de Bonneval Coussac-Bonneval 1 août 2026
- Château de Bonneval Concert avec la chorale Ayen Voices Château de Bonneval Coussac-Bonneval 1 août 2026
- Concours de pêche Route de Chateau-Chervix Coussac-Bonneval 2 août 2026
- Domaines du Moulin Authier Flash tatoo et massages Coussac-Bonneval 2 août 2026