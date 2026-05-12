Coussac-Bonneval

Les visiteurs du soir Spectacle de l’Escola Dau Mont-Gargan

Place aux Foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Musiques et danses traditionnelles dans une ambiance festive et conviviale avec le groupe folklorique de l’Escola dau Mont-Gargan. Organisé par la municipalité. .

Place aux Foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 20 29

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English : Les visiteurs du soir Spectacle de l’Escola Dau Mont-Gargan

L’événement Les visiteurs du soir Spectacle de l’Escola Dau Mont-Gargan Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Saint-Yrieix