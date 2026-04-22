Coussac-Bonneval

Domaines du Moulin Authier Soirée karaoké

Moulin Authier Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le micro est à vous ! Venez enflammer la guinguette du Moulin. Micro ouvert toute la soirée. .

Moulin Authier Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 34 24 moulinauthier@gmail.com

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English : Domaines du Moulin Authier Soirée karaoké

L’événement Domaines du Moulin Authier Soirée karaoké Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays de Saint-Yrieix