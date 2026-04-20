Château de Bonneval Concert avec la chorale Ayen Voices Château de Bonneval Coussac-Bonneval

Coussac-Bonneval

Château de Bonneval Concert avec la chorale Ayen Voices

Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concert avec la chorale Ayen Voices et son chef de choeur Andrew Field dans la cour intérieure du Château de Bonneval. .

Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 19 49 06

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English : Château de Bonneval Concert avec la chorale Ayen Voices

L’événement Château de Bonneval Concert avec la chorale Ayen Voices Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays de Saint-Yrieix