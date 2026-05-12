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Coussac en fête Stade Henri de Bonneval Coussac-Bonneval

Coussac en fête Stade Henri de Bonneval Coussac-Bonneval

Coussac en fête Stade Henri de Bonneval Coussac-Bonneval samedi 1 août 2026.

Lieu : Stade Henri de Bonneval

Adresse : Route des Allées

Ville : 87500 Coussac-Bonneval

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Coussac-Bonneval

Coussac en fête

Stade Henri de Bonneval Route des Allées Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Fête patronale. Vide-grenier toute la journée. En fin d’après-midi et en soirée, marché de producteurs, animations La Machine à danser , canon à neige et DJ. A tombée de nuit, feu d’artifice, offert par la municipalité.   .

Stade Henri de Bonneval Route des Allées Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 78 46  coussacenfete@gmail.com

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English : Coussac en fête

L’événement Coussac en fête Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Saint-Yrieix

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