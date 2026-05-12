Coussac en fête Stade Henri de Bonneval Coussac-Bonneval
Coussac en fête Stade Henri de Bonneval Coussac-Bonneval samedi 1 août 2026.
Coussac-Bonneval
Coussac en fête
Stade Henri de Bonneval Route des Allées Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Fête patronale. Vide-grenier toute la journée. En fin d’après-midi et en soirée, marché de producteurs, animations La Machine à danser , canon à neige et DJ. A tombée de nuit, feu d’artifice, offert par la municipalité. .
Stade Henri de Bonneval Route des Allées Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 78 46 coussacenfete@gmail.com
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English : Coussac en fête
L’événement Coussac en fête Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Saint-Yrieix
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