Lulu la Coussacoise Atelier Falafels et bières Coussac-Bonneval
samedi 22 août 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Lulu la Coussacoise Atelier Falafels et bières
6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Participez à un atelier Falafels et bières avec la brasserie Botanique. .
6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90 lululacoussacoise@gmail.com
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English : Lulu la Coussacoise Atelier Falafels et bières
L’événement Lulu la Coussacoise Atelier Falafels et bières Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Pays de Saint-Yrieix
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