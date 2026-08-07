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Lulu la Coussacoise Atelier Falafels et bières Coussac-Bonneval

samedi 22 août 2026 · Coussac-Bonneval

Lulu la Coussacoise Atelier Falafels et bières Coussac-Bonneval

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
6 Place Daniel Lamazière
Ville
87500 Coussac-Bonneval
Département
Haute-Vienne
Tarif

Coussac-Bonneval

Lulu la Coussacoise Atelier Falafels et bières

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Participez à un atelier Falafels et bières avec la brasserie Botanique.   .

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90  lululacoussacoise@gmail.com

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English : Lulu la Coussacoise Atelier Falafels et bières

L’événement Lulu la Coussacoise Atelier Falafels et bières Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Pays de Saint-Yrieix

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